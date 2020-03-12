Коронавирус

Пятый каналПятый каналПремьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
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Трюдо сообщил об улучшении состояния супруги

ТАСС15:18

Трюдо отправился на карантин из-за признаков COVID-19 у его жены

RT на русском12:18

Премьер Канады отправил себя на карантин из-за заболевшей супруги

Интерфакс12:47

Премьера Канады поместили на карантин из-за признаков коронавируса

РИА Новости12:32

Премьер-министр Канады помещен на карантин из-за признаков коронавируса у жены

Известия12:29

Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус

РБК13:06

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо помещен в карантин из-за коронавируса

Газета.Ru12:09
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Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом.
Российская газета вчера в 17:24
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Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12:45
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Европейские индексы обвалились после запрета на въезд в США

Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза.
Компания 06:05
Наука

1,2 млрд человек пострадают от теплового стресса к 2100 году. Но не россияне

Гренландия и Антарктида тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах Тепловой стресс вызван с неспособностью организма нормально охлаждаться при потоотделении.
Хайтек 14:02
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ВФЛА оштрафовали на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

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В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина

В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Известия 11:24
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Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Пятый канал вчера в 16:40
Футбол

«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Чемпионат 13:53
Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
BFM.ru 07:05
Экономика

Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
РБК 13:57
Общество

В Израиле выявили коронавирус у двух прилетевших из Москвы туристов

Последние новости таковы: в Израиле были «пойманы» с данной заразой два туриста из Москвы.
Регион online 15:43
Происшествия

В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка

Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.
Российская газета 10 марта в 08:36
Авто

Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao

Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.
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Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Энергетика

Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 15:07
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru 03:51
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Энергетика

Трамп сравнил с мечтой упавшие цены на нефть

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.
Газета.Ru 14:36
Здоровье

В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус

В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Мойка78 14:11
Общество

Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Общество

Россия временно запрещает въезд гражданам Италии

Гражданам Италии в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в Россию с целью туризма, для работы, а также в частных и транзитных целях, сообщает пресс-служба правительства.
Коммерсантъ 12:40
Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Космос

Воронежский губернатор анонсировал создание космического технопарка

На международной конференции «Авиационное и космическое страхование в России» господин Рогозин сообщил, что частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для пилотируемого космического корабля Starliner американской компании Boeing и что он «сам удивился, когда узнал».
Агентство Бизнес Информации 10 марта в 05:25
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Манчестер Юнайтед забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы

Вена, 12 марта 2020, 22:49 — REGNUM 12 марта на стадионе «Линцер» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 между командами «ЛАСК» и «Манчестер Юнайтед».
REGNUM 15:49
Энергетика

Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Газета.Ru 11:41
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Подмосковный Хатико сторожит памятник погибшим хозяевам более 15 лет

Газета.Ru 05:08
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«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания 15:17
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
РБК 10 марта в 17:20
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Футбол

Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом

У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 10:26
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