Коронавирус
Пятый каналПремьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены
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Комментарии
Общество
Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов
Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Финансы
Европейские индексы обвалились после запрета на въезд в США
Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза.
Наука
1,2 млрд человек пострадают от теплового стресса к 2100 году. Но не россияне
Гренландия и Антарктида тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах Тепловой стресс вызван с неспособностью организма нормально охлаждаться при потоотделении.
Спорт
ВФЛА оштрафовали на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Происшествия
В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Общество
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Футбол
«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
Экономика
Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам
Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
Общество
В Израиле выявили коронавирус у двух прилетевших из Москвы туристов
Последние новости таковы: в Израиле были «пойманы» с данной заразой два туриста из Москвы.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка
Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.
Авто
Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao
Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Энергетика
Трамп сравнил с мечтой упавшие цены на нефть
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.
Здоровье
В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус
В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Общество
Россия временно запрещает въезд гражданам Италии
Гражданам Италии в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в Россию с целью туризма, для работы, а также в частных и транзитных целях, сообщает пресс-служба правительства.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Космос
Воронежский губернатор анонсировал создание космического технопарка
На международной конференции «Авиационное и космическое страхование в России» господин Рогозин сообщил, что частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для пилотируемого космического корабля Starliner американской компании Boeing и что он «сам удивился, когда узнал».
Футбол
Манчестер Юнайтед забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы
Вена, 12 марта 2020, 22:49 — REGNUM 12 марта на стадионе «Линцер» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 между командами «ЛАСК» и «Манчестер Юнайтед».
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.