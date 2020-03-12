Коронавирус

Пятый каналПятый каналПремьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
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Премьера Канады поместили на карантин из-за признаков коронавируса

РИА Новости12:32

Премьер Канады принял решение о самоизоляции, его супругу проверяют на коронавирус

ТАСС12:47

Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус

РБК13:06

Трюдо отправился на карантин из-за признаков COVID-19 у его жены

RT на русском12:18

Премьер-министр Канады помещен на карантин из-за признаков коронавируса у жены

Известия12:29

Премьер Канады отправил себя на карантин из-за заболевшей супруги

Интерфакс12:47

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо помещен в карантин из-за коронавируса

Газета.Ru12:09
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СМИ сообщили о тесте президента Бразилии на коронавирус

Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Lenta.ru 14:08
Происшествия

В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 14:10
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ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
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Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
RT на русском 10:03
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
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Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
RT на русском 13:34
Происшествия

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 10:22
Происшествия

Суд в Крыму арестовал трех участников «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова, которые являются участниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
ТАСС 13:38
Общество

На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.
ТАСС 13:47
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Здоровье

Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды

По данным Всемирной организации здравоохранения, угроза пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 стала реальной.
РИА Новости 10 марта в 06:44
Общество

В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло в четверг решение объявить в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
ТАСС 11:37
Энергетика

Названа себестоимость нефтедобычи в России

По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Военное обозрение вчера в 23:33
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

РИА Новости 11:55
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.
Коммерсантъ 06:21
Армия и оружие

В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23

В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Shraibikus News вчера в 13:35
Космос

Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс

Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
РИА Новости 07:11
Авто

Новый Hyundai Elantra представят 17 марта в Голливуде

Новый Avante представляет собой полностью переработанную модель, в основу которой ляжет новая платформа Hyundai 3-го поколения.
SpeedMe 10 марта в 08:53
Футбол

УЕФА объявит о переносе Евро на 2021 год

УЕФА с наибольшей долей вероятности перенесет чемпионат Европы на лето 2021 года.
Газета.Ru 13:25
Хоккей

Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса

Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:48
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета вчера в 21:18
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Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
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Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

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Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
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Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.
РБК 09:25
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей 10 марта в 06:49
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон.
ФАН 09:54
Шоу-бизнес

Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы

Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Live24 08:09
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
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