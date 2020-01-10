Политика

ТАССТАССУ Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
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с чего всё началось
Ранее телеканал СВС
 сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.
РИА Новости15:11

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У премьера Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

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Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты

Lenta.ru15:02

Премьер Канады: по информации разведки, украинский BOEING был случайно сбит иранской ракетой

Эхо Москвы15:01
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Политика

МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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РИА Новости вчера в 16:23
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Издание Newsweek со ссылкой на внутренние источники в Пентагоне опубликовало версию, что украинский самолет в небе над Тегераном сбили из иранского зенитно-ракетного комплекса.
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Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
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