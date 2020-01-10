Политика
ТАССУ Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
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с чего всё началось
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.РИА Новости15:11
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Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Политика
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили о попадании ракеты в украинский лайнер
Издание Newsweek со ссылкой на внутренние источники в Пентагоне опубликовало версию, что украинский самолет в небе над Тегераном сбили из иранского зенитно-ракетного комплекса.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Общество
Госдума предлагает освободить ветеранов ВОВ от оплаты ЖКУ
В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, предлагающий полностью освободить участников Великой Отечественной войны от уплаты ЖКУ, сообщает РИА Новости.
Наука
Ученые проанализировали реакцию водных блох на загрязнение водоемов
Ученые сравнили современных водных блох из богатого фосфором озера в Миннесоте с яйцами Дафнии, которым насчитывается более 600 лет.
Политика
Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Экономика
Зафиксирован рекордный скачок мировых цен на продукты
Мировые цены на продукты питания в прошедшем месяце достигли самого высокого за последние 5 лет уровня.
Футбол
Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Армия и оружие
МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана
МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана по американским военным базам на иракской территории и заявил о намерении вызвать иранского посла.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Футбол
Оскорбившему Балотелли по расовому признаку фанату вынесли наказание
38-летнему фанату на пять лет запретили посещение матчей за оскорбление по расовому признаку форварда "Брешии" Марио Балотелли.
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом
Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Транспорт
В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге
В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Гаджеты
Умная лампочка Xiaomi Mijia LED Bulb будет продаваться с подарками
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв.
Армия и оружие
США грозят Индии санкциями за закупку ракетных комплексов С-400
Соединенные Штаты призвали Нью-Дели не закупать российские системы противоракетной обороны С-400, иначе Индия столкнется с "риском введения санкций".