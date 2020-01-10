с чего всё началось

Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Политика МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым «В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.

Политика В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.

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Армия и оружие МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана по американским военным базам на иракской территории и заявил о намерении вызвать иранского посла.

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