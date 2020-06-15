Политика
Национальная служба новостейПремьер-министр Киргизии Абылгазиев ушел в отставку
Сам Абылгазиев в числе причин назвал и распространение коронавирусной инфекции. «Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Киргизии», - заявил Абылгазиев.
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Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.
РИА Новости 16:37
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ
Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
Энергетика
Нефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США
Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor 03:12
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
Взгляд.ру 13:19
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело 13 июня в 03:08
Футбол
«Зенит» показал, как проходит подготовка к матчу против ЦСКА
В ближайшем туре «Зенит» 20 июня сыграет против ЦСКА, встреча начнётся в 19 часов.
78.ru вчера в 09:22
Футбол
Быстров оценил шансы «Спартака» вылететь в ФНЛ
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров оценил шансы московского клуба на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
RT на русском 16:17
Общество
В Смоленской области продлили ограничения по коронавирусу
Режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса в Смоленской области, продлен до 22 июня, сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:59
Экономика
ФРС США запустила новою программу помощи на $750 млрд
Федеральная резервная система (ФРС) США купит индивидуальные корпоративные облигации на сумму до $750 млрд, в том числе «мусорного» рейтинга.
ИА Красная Весна 14:47
Происшествия
В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин
Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника.
Вести.Ru 16:40
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Происшествия
Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки
Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
Общество
Вирусолог спрогнозировал новые вспышки коронавируса в мире
Москва, 15 июня 2020, 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете.
REGNUM 07:43
Игры
Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru 13 июня в 16:01
Общество
В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете
Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
Игры
Поклонников «Властелина колец» пригласили вернуться в Средиземье: Состоялся анонс игры The Lord of the Rings: Rise to War
Проект называется The Lord of the Rings: Rise to War и создается под мобильные системы.
Srnsk 15:23
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения пособий и выплат
В соответствии с постановлением, подписанным двумя ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным, минимальный размер пособия по безработице за май, июнь и июль вырос до 4500 рублей.
Новые Известия 13 июня в 07:42
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
РИА Новости 13:33
Футбол
РПЛ стала худшей из топ-6 лиг Европы по доходам от матчей
По информации источника, доходы РПЛ снизились на 8%, но лига сумела остаться в топ-6 европейских чемпионатов по уровню дохода.
Metaratings 10:53