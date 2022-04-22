Будьте в Плюсе

Премьер-министр Латвии заявил, что страны Балтии решили избегать закупок газа у России

Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России.
Lenta.ru
Выступая на пресс-конференции по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии, Кариньш отметил, что все три государства в настоящий момент не импортируют российский газ.
ТАСС
Германия, Австрия и Венгрия же считают, что эмбарго на российские энергоресурсы приведёт к краху экономики.
Ореанда-Новости
Отмечается, что причиной поправок стало начало спецоперации Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Премьер-министр Латвии заявил, что страны Балтии решили избегать закупок газа у России
Lenta.ru07:28
Премьер Латвии заявил о нежелании стран Балтии покупать газ у РФ
Известия07:18
Премьер Латвии Кариньш сообщил о намерении стран Балтии отказаться от российского газа
Газета.Ru06:37
Премьер Латвии заявил, что страны Балтии будут избегать закупок газа у РФ в будущем
ТАСС06:39
Латвия и страны Прибалтики будут избегать закупок газа в России
ИА Красная Весна06:53
Премьер Латвии сообщил, что страны Балтии не закупают и не планируют закупать газ из России
Комсомольская правда06:36
Премьер Латвии: страны Балтии будут избегать закупок газа у России в будущем
RB Новости06:12

Интересное

СК России возбудил дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

Следственный комитет России возбудил дело из-за минирования вооружёнными силами Украины 45 км прибрежной полосы Азовского моря в Донецкой Народной Республике.
RT на русском09:35

Польский генерал Скшипчак обвинил премьера Британии Джонсона в разглашении военной тайны

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны.
Lenta.ru08:44

Глава СКР проверит слова основателя «Азова» об ударе по участникам шествия в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания основателя полка «Азов» Андрея Билецкого о возможности удара украинских вооруженных формирований ракетами «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», запланированного в Мариуполе.
Lenta.ru09:09

В Белгородской области отвергли данные о попытке прорыва танков с Украины

Сообщения о попытке прорыва украинских танков в районе села Нехотеевка в Белгородской области не соответствуют действительности, заявил глава Белгородского района Владимир Перцев.
РБК09:46

Путин напомнил Мишелю, что Киев не позволяет находящимся на «Азовстали» боевикам сдаться

Власти Украины не позволяют заблокированным на "Азовстали" покинуть предприятие, заявил Владимир Путин председателю Евросовета Шарлю Мишелю во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости09:12

При крушении Ан-26 в Запорожье погиб один человек и пострадало двое

Стало известно о погибшем при крушении украинского военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожье.
Lenta.ru05:22

Глава МИД Лавров: переговоры между Россией и Украиной застопорились

Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости09:40

В Минобороны назвали задачи второго этапа спецоперации на Украине

Миннекаев подчеркнул, что техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.
ТАСС04:35

Косачев: из-за русофобии может потребоваться эвакуация россиян с Запада

Рост русофобии может потребовать эвакуации россиян из западных стран, если их проживание в них окажется невозможным.
Вести.Ru08:55

Цеков поддержал идею Таврического края из Крыма, Херсонской и части Запорожской областей

Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
РИА Новости09:31