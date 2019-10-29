Политика
REGNUMПремьер-министр Ливана Саад Харири собрался в отставку
Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что уходит в отставку. Об этом Харири объявил в телевизионном обращении, показанном сегодня, 29 октября, по ливанскому телевидению. В Ливане почти две недели идут антиправительственные протесты.
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Футбол
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Спорт день за днем 16:48
Общество
Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака
Что изменится в финансовом плане и что будет происходить на работе – все это в гороскопе на ноябрь.
Альметьевск РТВ вчера в 12:01
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ вчера в 08:15
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
МК-Спорт 06:22
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
BFM.ru 11:49
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° 11:53
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Политика
Резолюцию об импичменте Трампа представили в Конгрессе США
Расследование с целью импичмента президента США Дональда Трампа должно быть продолжено в нескольких комитетах Конгресса.
Росбалт 16:58
Политика
Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
РИА Новости 15:32
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Кино
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России вчера в 06:36
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 18:08
Шоу-бизнес
Рядом с жизнерадостной и цветущей Юлией Снигирь Евгений Цыганов выглядит грустным и подавленным
Исполнительница главной роли Юлия Снигирь появилась на красной дорожке в сопровождении возлюбленного Евгения Цыганова.
Woman.ru 13:30
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 16:50
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Общество
Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20