Политика
РБКПремьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Ранее Reuters со ссылкой на два источника в ливанском правительстве сообщал, что Харири собирается уйти в отставку на фоне двухнедельных беспрецедентных антиправительственных акций протеста, которые парализовали страну. Демонстрации в Ливане начались 17 октября.
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Сборную Болгарии наказали за расизм фанатов
Сборная Болгарии была наказана за расистские высказывания со стороны болельщиков команды во время матча восьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
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На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
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В России создали одноразовую посуду из крахмала
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В Steam началась распродажа игр Electronic Arts
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Малкин подтвердил наличие американского паспорта
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Умер ученый Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
В марте 2001 года Анфимов руководил сведением с орбиты станции "Мир", эксплуатировавшейся с 1986 года.
Хоккей
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Uber показал проект дрона для доставки еды
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
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Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Политика
Зеленский отреагировал на разведение сил в Донбассе: «Прекрасно»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало развода войск в районе линии разграничения в Донбассе.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Политика
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Футбол
В ЦСКА не исключают двух трансферов зимой
Сообщается, что, помимо выкупа арендованного у клуба «Васко да Гама» бразильца Лукаса Сантоса, столичный клуб планирует подписать двух новичков.
Общество
Более всего россияне боятся болезни детей или родственников
Третье место заняла власть - ее действий, а точнее произвола, также опасается большое число опрошенных.
Происшествия
Девятимесячный младенец умер голодной смертью на Урале
Многодетная мать оставила ребенка без еды на несколько дней. На Урале девятимесячный малыш умер от голода.
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Политика
Западные провинции Канады задумались об отделении из-за победы Трюдо
Global News отмечает, что движение вексита набрало популярность после парламентских выборов – число сторонников идеи выросло в провинции Альберта.
Общество
Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений
Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.