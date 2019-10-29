Политика
РБКПремьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Ранее Reuters со ссылкой на два источника в ливанском правительстве сообщал, что Харири собирается уйти в отставку на фоне двухнедельных беспрецедентных антиправительственных акций протеста, которые парализовали страну. Демонстрации в Ливане начались 17 октября.
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Наука
Раскрыт способ защиты от внезапного рака
Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Общество
Шварценеггера эвакуировали из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Из-за пожаров в Калифорнии был массово эвакуированы жители нескольких районов Лос-Анджелеса.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Гаджеты
У Galaxy Fold почти сложились продажи
По экспертной оценке, всего в Россию было поставлено более 7 тыс. Galaxy Fold, из которых продано около 6 тыс. штук.
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине
Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
Футбол
Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре
Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре.
Армия и оружие
Россия и Турция осуществят совместное патрулирование в Сирии
Российская и турецкая стороны в ближайшее время проведут совместное патрулирование на границе Турции и Сирии.
Технологии
Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего
"Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Армия и оружие
Турция не планирует покупать российские Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг информацию о планах Анкары купить у России истребители Су-35, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
Футбол
Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф»
Бывший доктор футбольного клуба «Реал» Мадрид Альфонсо дель Корраль, проработавший на «Сантьяго Бернабеу» 20 лет, назвал причину постоянных травм вингера Гарета Бэйла.
Общество
Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков
В ходе совещания с участием полпреда губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используются вахтовиками, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по один-два раза.
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
В столичном районе Северное Тушино произошло возгорание в квартире, пострадал один человек.
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Авто
Подстелил бы снежка: готовим автомобиль к зиме
До сих пор в России живет миф о том, что греть автомобили, особенно новые иномарки, зимой вовсе не обязательно.
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Политика
Социологи заметили рост уровня поддержки Путина
Рост числа россиян, поддерживающих социальную и экономическую политику Владимира Путина, зафиксирован в октябре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение».
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Политика
Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Кино
Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе, которые отправятся в Китай
Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
Политика
На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса
Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей).
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Армия и оружие
Турция создала местный совет в сирийском Тель-Абьяде
Ранее турецкие войска захватили контроль над территорией в 120 км и глубиной 32 км между пограничными городами Тель-Абьяд и Рас-аль-Айн после заключения с Россией соглашения о выводе курдских сил из региона.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию
Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.