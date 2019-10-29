Политика

РБКРБКПремьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов

Ранее Reuters со ссылкой на два источника в ливанском правительстве сообщал, что Харири собирается уйти в отставку на фоне двухнедельных беспрецедентных антиправительственных акций протеста, которые парализовали страну. Демонстрации в Ливане начались 17 октября.
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