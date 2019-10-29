Политика
РБКПремьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Ранее Reuters со ссылкой на два источника в ливанском правительстве сообщал, что Харири собирается уйти в отставку на фоне двухнедельных беспрецедентных антиправительственных акций протеста, которые парализовали страну. Демонстрации в Ливане начались 17 октября.
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Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Парламент Великобритании большинством голосов согласился с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря, сообщает агентство Reuters.
РБК 16:30
Политика
Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР
Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.
RT на русском 16:17
Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Наука
Нарциссизм защищает от развития стресса и депрессии
Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.
Вечерний курьер 08:53
Игры
В Epic Games Store обновился дизайн и функционал
CyberSport.ru 03:59
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Политика
Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата
Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
Известия 12:13
Космос
Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
REGNUM вчера в 06:20
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Гаджеты
На ноутбуках появится новая ОС Windows 10X
В Сети появилась информация о новой операционной системе для ноутбуков Windows 10X.
ToDay News Ufa вчера в 13:41
Здоровье
Россияне стали чаще жаловаться на качество медпомощи
Тенденция налицо: в страховые компании, телефоны которых указаны на полисе ОМС, граждане стали обращаться все чаще.
Московский Комсомолец 13:28
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
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Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru 11:29
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с детьми мужчины
Реальное время 05:24
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Политика
В Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по газу
Новак заявил, что Министерство энергетики России настроено на более интенсивные и активные переговоры с Украиной по вопросам транзита газа в Европу для того, чтобы разработать наиболее приемлемые правила взаимодействия операторов газотранспортных систем России и Украины.
Inc-news.ru 01:34
Происшествия
В Перми в рэпера выстрелили после концерта
Газета.Ru 14:51
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии
«Витесс» победил «Де Графсхап» в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
Спорт-Экспресс 15:21