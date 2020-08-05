Происшествия
RT на русскомПремьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва в порту в Бейруте и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности.
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Подробности взрыва в порту Бейрута: спецслужбы Ливана 5 месяцев назад забили тревогу из-за селитры
Комсомольская правда19:33
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Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
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«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2
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Согласно документу, молодые матери смогут обращаться в службу занятости не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания.
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Прядкин покинет пост президента РПЛ, клубы сами выберут нового
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин с большей долей вероятности покинет занимаемую должность Как стало известно, президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков не станет вмешиваться в вопрос выбора нового руководителя РПЛ.
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