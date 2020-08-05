Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва в порту в Бейруте и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности.

Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных

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