Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета. Решение покинуть должность политик принял на фоне проходящих в государстве массовых антиправительственных демонстраций.

Премьер Ливана объявил о своей отставке

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