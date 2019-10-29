Политика

News.ruNews.ruПремьер Ливана объявил о своей отставке

Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета. Решение покинуть должность политик принял на фоне проходящих в государстве массовых антиправительственных демонстраций.
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