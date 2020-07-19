с чего всё началось

В связи с разногласиями отменили запланированную в первый день работы саммита пресс-конференцию. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш рассказал СМИ, что мнения руководителей 27 стран оказались «диаметрально противоположны», несмотря на многочасовые дискуссии.

Лидеры ЕС не смогли договориться в Брюсселе по антикризисному бюджету

Армия и оружие В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 645

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Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 27

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Общество NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. 55

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Авто В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей. 30