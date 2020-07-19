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Премьер-министр Люксембурга назвал спорные вопросы саммита ЕС

Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что увязка субсидий пострадавшим от пандемии странам ЕС с соблюдением норм правового государства, а также контроль над обсуждаемым фондом помощи и объём антикризисного пакета являются главными дискуссионными вопросами саммита ЕС в Брюсселе.В источнике
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Pravda.Ru

Саммит лидеров ЕС по пакету помощи пострадавшим от COVID зашел в тупик

Pravda.Ruвчера в 22:28
News.ru

Премьер-министр Люксембурга назвал спорные вопросы саммита ЕС

News.ru19 июля в 11:33
Московский Комсомолец

Саммит Евросоюза зашел в тупик: споры продлили на день

Московский Комсомолец19 июля в 04:25
ИА Красная Весна

Европейские лидеры не договорились о размере кризисного фонда

ИА Красная Весна19 июля в 08:14
Эхо Москвы

В Брюсселе на саммите ЕС вновь попытаются согласовать бюджет на восстановление пострадавшей от пандемии экономики

Эхо Москвы19 июля в 07:05
Ореанда-Новости

В Евросовете предложили выделить 450 миллиардов евро наиболее пострадавшим от COVID-19 странам

Ореанда-Новости19 июля в 04:37
ПРАЙМ

Премьер Люксембурга назвал три неурегулированных спорных вопроса на саммите ЕС

ПРАЙМ19 июля в 11:15

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости18:02
2,6K

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания18 июля в 11:20
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Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ

На Донбассе, рядом с поселком Шумы, под Горловкой уничтожен украинский оккупант Василий Кравченко — старший стрелок десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.
Rusvesna.su19:00

Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске

Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газетавчера в 04:37

Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на публикации в Telegram-каналах сообщают, что военнослужащим сирийских правительственных сил удалось заполучить микро-беспилотник Black Hornet 3. Авторы материала предполагают, что микро-дрон оказался у сирийских военных в провинции Эль-Хасаке несколько дней назад.
Военное дело01:22
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