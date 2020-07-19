Премьер-министр Люксембурга назвал спорные вопросы саммита ЕС
Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что увязка субсидий пострадавшим от пандемии странам ЕС с соблюдением норм правового государства, а также контроль над обсуждаемым фондом помощи и объём антикризисного пакета являются главными дискуссионными вопросами саммита ЕС в Брюсселе.В источнике
Подробнее о событии
В Евросовете предложили выделить 450 миллиардов евро наиболее пострадавшим от COVID-19 странам
Ореанда-Новости19 июля в 04:37