Политика

ИзвестияИзвестияПремьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства. «Соответствующее прошение было направлено верховному правителю (королю) Малайзии», — цитирует заявление ТАСС.
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Премьер Малайзии подал прошение об отставке

Интерфакс03:30

Премьер-министр Малайзии уходит в отставку

РИА Новости03:29

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку

ТАСС01:35

Премьер Малайзии подал в отставку

Московский Комсомолец02:07

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Известия02:05

Премьер Малайзии подал в отставку

Фонтанка.Ру02:00

Премьер Малайзии подал в отставку

RT на русском02:29
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Махатхир Мохамад
Малайзийский политик
Государственный и политический деятель Малайзии, в 1981-2003 гг. четвёртый премьер-министр страны. Политический долгожитель, чья карьера длится уже более пяти десятилетий. В 2018 году вновь избран премьер-министром Малайзии, но уже от оппозиционного альянса «Надежда», одержавшего победу на выборах в мае 2018 г.
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