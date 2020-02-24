Политика
ИзвестияПремьер-министр Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства. «Соответствующее прошение было направлено верховному правителю (королю) Малайзии», — цитирует заявление ТАСС.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Общество
Евросоюз направит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом
Евросоюз намерен выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Здоровье
Эксперт описал панику на севере Италии из-за коронавируса
Экономист Никита Кричевский отметил, что на севере Италии ситуация усугубляется в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, и там это выражается в уже реальных ответных решениях.
Спорт
Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре»
Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию
Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.
Космос
Получены детальные снимки третьего по размеру астероида Солнечной системы
Используя приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые выполнили наблюдения астероида Паллада со сверхвысоким угловым разрешением.
Общество
Гастроэнтеролог пояснила, с чем лучше есть блины
Наука
Исследование: через полвека треть животных и растений может исчезнуть
В случае, если температура будет продолжать расти, уже через 50 лет может не стать трети животного и растительного мира.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Политика
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Екатерины Климовой пришла на бал со своим парнем
Для школьного бала Лиза выбрала серебристое платье с пышной юбкой. А ее парень был одет в классический костюм черного цвета.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Политика
Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля
Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового Sony Xperia 10 II
Космос
Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Общество
Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку
Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно поменяло маршрут
Судно "Академик Черский", не дойдя до Сингапура, изменило пункт назначения на порт столицы Шри-Ланки Коломбо.
Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Кино
Крис Прэтт сравнил «Мир Юрского периода 3» со «Мстителями: Финал»
Общество
Из-за угрозы наводнения в Питере закрыли дамбу
В дельте Невы (Санкт-Петербург) возможен подъем воды до критических значений, затворы Комплекса защитных сооружений закрыты.