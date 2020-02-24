Политика
Inc-news.ruПремьер-министр Малайзии подал в отставку
Махатхир Мохамад отправил соответствующее письмо королю страны Премьер-министр Махатхир Мохамад подал заявление об отставке королю Малайзии, заявил его офис в понедельник на фоне разговоров о формировании новой правящей коалиции.
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Футбол
Азар выбыл на три месяца из-за травмы
Ранее сообщалось, что игрок "Реала" Азар из-за трещины в кости может выбыть на длительный срок.
Гаджеты
Так выглядит главный конкурент Xiaomi Mi Watch и Redmi Watch
Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке в социальной сети Twitter выложил первую фотографию умных часов Realme Watch.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Политика
В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Гаджеты
Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит
Как пишет источник, коронавирус грозит дефицитом топовых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе
Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Здоровье
В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом
Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Кино
Мисс Марвел и Соколиный Глаз
В Нью-Йорке прошла презентация Hasbro, во время которой компания представила список релизов игрушек, тем самым пролив свет на то, когда выйдут сериалы о Соколином Глазе и Мисс Марвел.
Происшествия
СМИ: власти Маврикия заблокировали пассажиров самолета Alitalia из-за коронавируса
Власти Маврикия частично запретили высадку пассажиров, прибывших на остров рейсом итальянской авиакомпании Alitalia.
Политика
Трамп надеется на примирение России и Украины
В воскресенье, 23 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам на южной лужайке Белого дома, что хочет примирения России и Украины.
Футбол
В Серии А могут перенести все матчи следующего тура из-за коронавируса
Сегодня председатель совета министров Италии заявил, что они могут отменить и перенести все матчи следующего тура Серии А. Напомним, ранее из-за вспышки эпидемии были перенесены четыре матча чемпионата Италии.
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Гаджеты
HTC намерена выпустить первый 5G-смартфон
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Общество
Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае
Новый коронавирус штамма 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку еще в ноябре или в начале декабря 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Игры
Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг
Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Экономика
Подсчитаны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса
Как подсчитали в организации, спрос на авиабилеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) может упасть на 13 процентов в течение года из-за опасений в связи с эпидемией.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Происшествия
В российской воинской части обнаружили мумию
В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду
Замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что ведомство запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах.
Экономика
Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.