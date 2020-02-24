Политика

Inc-news.ruInc-news.ruПремьер-министр Малайзии подал в отставку

Махатхир Мохамад отправил соответствующее письмо королю страны Премьер-министр Махатхир Мохамад подал заявление об отставке королю Малайзии, заявил его офис в понедельник на фоне разговоров о формировании новой правящей коалиции.
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СМИ узнали причину отставки премьера Малайзии

РИА Новости06:05

Премьер Малайзии подал в отставку

Московский Комсомолец02:07

Премьер Малайзии подал в отставку

RT на русском02:29

Премьер Малайзии подал прошение об отставке

Интерфакс03:30

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Известия02:05

Премьер Малайзии подал в отставку

Фонтанка.Ру02:00

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку

ТАСС01:35
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
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Азар выбыл на три месяца из-за травмы

Ранее сообщалось, что игрок "Реала" Азар из-за трещины в кости может выбыть на длительный срок.
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Так выглядит главный конкурент Xiaomi Mi Watch и Redmi Watch

Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке в социальной сети Twitter выложил первую фотографию умных часов Realme Watch.
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МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
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«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

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В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
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Гаджеты

Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит

Как пишет источник, коронавирус грозит дефицитом топовых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.
iXBT.com 22 февраля в 07:00
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В Македонии футболист взял мяч в руки и прервал им атаку соперника. Видео

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Lenta.ru 06:28
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В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом

Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.
Московский Комсомолец 04:37
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Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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Мисс Марвел и Соколиный Глаз

В Нью-Йорке прошла презентация Hasbro, во время которой компания представила список релизов игрушек, тем самым пролив свет на то, когда выйдут сериалы о Соколином Глазе и Мисс Марвел.
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СМИ: власти Маврикия заблокировали пассажиров самолета Alitalia из-за коронавируса

Власти Маврикия частично запретили высадку пассажиров, прибывших на остров рейсом итальянской авиакомпании Alitalia.
ТАСС 05:55
Политика

Трамп надеется на примирение России и Украины

В воскресенье, 23 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам на южной лужайке Белого дома, что хочет примирения России и Украины.
ТК Звезда вчера в 12:15
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В Серии А могут перенести все матчи следующего тура из-за коронавируса

Сегодня председатель совета министров Италии заявил, что они могут отменить и перенести все матчи следующего тура Серии А. Напомним, ранее из-за вспышки эпидемии были перенесены четыре матча чемпионата Италии.
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В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
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В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

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Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
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HTC намерена выпустить первый 5G-смартфон

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Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
NewInform 03:56
Общество

Ученые выяснили источник распространения коронавируса в Китае

Новый коронавирус штамма 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку еще в ноябре или в начале декабря 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
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Армия и оружие

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Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Игры

Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг

Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
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Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
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Экономика

Подсчитаны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса

Как подсчитали в организации, спрос на авиабилеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) может упасть на 13 процентов в течение года из-за опасений в связи с эпидемией.
Lenta.ru 21 февраля в 06:10
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
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Происшествия

В российской воинской части обнаружили мумию

В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 05:40
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Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду

Замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что ведомство запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах.
Газета.Ru 02:42
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Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
РБК 06:06
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
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Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 09:34
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Махатхир Мохамад
Малайзийский политик
Государственный и политический деятель Малайзии, в 1981-2003 гг. четвёртый премьер-министр страны. Политический долгожитель, чья карьера длится уже более пяти десятилетий. В 2018 году вновь избран премьер-министром Малайзии, но уже от оппозиционного альянса «Надежда», одержавшего победу на выборах в мае 2018 г.
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