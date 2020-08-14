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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Российская газета

Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год

Российская газетавчера в 12:52
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

Коммерсантъвчера в 12:10
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52

Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ

Появление в Белоруссии еще одного Донбасса возможно из-за отказа властей страны передать Украине задержанных граждан России, написал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
ИА Красная Весна05:26
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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