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Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей

Москва, 15 августа 2020, 08:36 — REGNUM Доходы президента России Владимира Путина за прошедший 2019 год составили 9 726 595 рублей. Это 15 августа следует из декларации о доходах российского лидера, обнародованной на сайте Кремля.В источнике
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Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

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Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

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Названы условия получения «сверхвысоких» пенсий
РИА Новости08:44
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

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Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 19:15
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Китай передал сербским инженерным войскам технику

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Писательница Ницой возмутилась из-за русского языка в украинском кино

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ToDay News Ufa10:18
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

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