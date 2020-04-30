Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПремьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Глава правительства заявил об этом лично во время видеосвязи с президентом Владимиром Путиным.
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Михаил Мишустин
Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты на коронавирус, которые я сдал, показали положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.
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