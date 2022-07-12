На неформальном заседании Совбеза ООН по «нацизму и фашизму» на Украине представителям западных стран было сложно оппонировать представленным российскими дипломатами аргументам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал не оставлять безнаказанными обстрелы освобождённых территорий со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский заявил, что ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику.