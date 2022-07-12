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Премьер-министр Мишустин заявил о росте спроса на российскую агропромышленную продукцию

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте спроса на отечественную агропромышленную продукцию.
Lenta.ru
По итогам прошлого года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов было направлено более чем на 37 млрд долларов.
Комсомольская правда
Премьер сообщил, что Россия будет максимально развивать собственное производство в сельском хозяйстве.
Комсомольская правда
Мишустин отметил, что в условиях санкций важно не снижать темпы производства продукции.
Газета.Ru

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По итогам 2021 года за рубеж было направлено продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов более чем на 37 млрд долларов
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