Согласно условиям нового пятилетнего контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом», молдавский оператор обязан до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц.
Второй Западный окружной военный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение солдата-срочника Антона Макарова, который обвинялся в убийстве трех человек в воинской части.
Российский бизнес может позволить себе инвестировать в увеличение зарплат сотрудников, а также в повышение эффективности и модернизацию производств благодаря росту чистой прибыли предприятий по итогам 2021 года.