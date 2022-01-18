Будьте в Плюсе

Премьер-министр Молдавии допустила введение режима ЧП из-за нехватки газа

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица допустила введение чрезвычайного положения в энергетике в случае обострения газового кризиса.
Интерфакс
Гаврилица заявила о рассмотрении правительством возможности возврата «Молдовагазу» налога на надбавленную стоимость, благодаря чему будет выделено не менее $22 млн для расчетов с «Газпромом».
Banki Loans
Согласно условиям нового пятилетнего контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом», молдавский оператор обязан до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц.
ИА Красная Весна
В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
ТАСС

Подробнее о событии

Премьер Молдавии Гаврилица не исключила введение режима ЧП из-за долгов перед «Газпромом»
Телеканал 360°вчера в 12:10
Премьер Молдавии не исключила введения режима ЧП из-за нехватки газа
Интерфаксвчера в 09:50
Власти Молдавии введут режим ЧП, если «Газпром» не отсрочит платеж за январь
Banki Loansвчера в 11:10
В Молдавии попросили «Газпром» отложить авансовый платеж
Аргументы и Фактывчера в 11:08
Молдавия объявит режим ЧП, если «Газпром» не даст отсрочку по расчетам за январь
ТАССвчера в 09:50
Молдавия попросила «Газпром» отложить авансовый платёж за газ
RT на русскомвчера в 09:44
Молдавия попросила «Газпром» отложить авансовый платеж до пересмотра тарифа на топливо
РИА Новостивчера в 10:33

Интересное

Представитель Белого дома Псаки заявила, что Россия может в любой момент атаковать Украину

Власти США считают, что Россия может в любой момент напасть на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Life.ruвчера в 14:18

WSJ: США готовят финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»

Соединенные Штаты планируют ввести финансовые санкции против "пророссийских сепаратистов на Украине", сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
ТАССвчера в 14:21

Кёльн — Гамбург 1:1 (3:4 по пенальти)

«Гамбург» победил «Кельн» в матче 1/8 финала Кубка Германии. Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги».
Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Эта разработка может спасти двигатели внутреннего сгорания (видео)

Практически все специалисты уже смирились с мыслью, что эпоха двигателей внутреннего сгорания скоро завершится.
Quto.ruвчера в 04:31

Советник Салливан: США отметили снижение числа кибератак из-за контактов Путина и Байдена

США наблюдают снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с РФ, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
РИА Новости16:24

Microsoft купит разработчика Warcraft и Call of Duty Activision Blizzard за $68,7 млрд

Корпорация Microsoft объявила о решении приобрести компанию Activision Blizzard, разработчика культовых игр Warcraft, Diablo и Call of Duty, заплатив за нее $68,7 млрд.
РБКвчера в 14:17

Потратившую деньги из найденного кошелька москвичку осудили за кражу

Москвичка, потратившая деньги из найденного на улице кошелька, была признана виновной в краже и оштрафована на 25 тыс. рублей.
ТАССвчера в 08:05

Убившего сослуживцев под Воронежем солдата направили на принудительное лечение

Второй Западный окружной военный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение солдата-срочника Антона Макарова, который обвинялся в убийстве трех человек в воинской части.
BFM.ruвчера в 11:50

Решетников: бизнес имеет возможность повысить зарплаты за счет роста прибыли в 2021 году

Российский бизнес может позволить себе инвестировать в увеличение зарплат сотрудников, а также в повышение эффективности и модернизацию производств благодаря росту чистой прибыли предприятий по итогам 2021 года.
ТАССвчера в 03:27

Футболист «Динамо» Тюкавин не носит красную одежду из-за нелюбви к «Спартаку»

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин в интервью "Матч ТВ" объяснил, почему в его гардеробе нет одежды красного цвета.
CT newsвчера в 05:01