Политика

Красная веснаКрасная веснаПремьер-министр Нидерландов извинился за Холокост

Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
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Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост

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