Политика
Красная веснаПремьер-министр Нидерландов извинился за Холокост
Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
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Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Баскетбол
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта
Президент США Дональд Трамп в Twitter отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта.
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Происшествия
Полиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины
Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево.
Общество
Живущие в Китае россияне рассказали об обстановке из-за коронавируса
Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае уже превысило 2000.
Кино
Песня из фильма про ежа Соника стала «вирусной»
После выхода первого трейлера фильма "Соник в кино" про персонажа серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega, заглавная песня стала "вирусной".
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Общество
Алена Водонаева снова оскорбила получателей маткапитала
Известная российская модель Алена Водонаева прокомментировала свои слова о "быдле", которое, по ее мнению, будет заводить детей ради материнского капитала.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Авто
В Уфе распродают арестованные автомобили
В феврале в Уфе пройдут два аукциона по продаже арестованного имущества.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Общество
Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала
Режиссер Николай Коляда прокомментировал высказывания журналиста Владимира Познера, ранее раскритиковавшего ситуацию условиями жизни в городах российской периферии.
Кино
Билл Мюррей вернется к роли «охотника за привидениями»
Официально подтвердилась информация о том, что американский актер Билл Мюррей вернется к роли Питера Венкмана в картине "Охотники за привидениями: Наследники", передает Independent.
Шоу-бизнес
Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде
Анна Цуканова-Котт достаточно часто делится в своем микроблоге в Instagram кадрами из жарких стран.
Шоу-бизнес
Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости
Российский актер театра и кино Михаил Боярский негативно оценил решение женщин заводить детей в старости в эфире программы «Ты не поверишь!»
Здоровье
Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР
Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, сообщает пресс-служба премьера.
Культура
Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове
Хоккей
Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Общество
Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву
В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай
Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Общество
Протесты начались в Гонконге в связи с карантином из-за коронавируса
Жители Гонконга протестуют против предложения властей использовать незаселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина в связи с распространением нового типа коронавируса.
Здоровье
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Общество
Численность населения России сокращается второй год подряд
В ведомстве отмечают, что численность населения сократилась почти на 100 тысяч человек за период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Технологии
Симулятор смертельной эпидемии Plague Inc. снова набирает популярность
Происшествия
Число погибших в Бразилии из-за сильных ливней возросло до 47 человек
До 47 человек возросло число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями на юго-востоке Бразилии.