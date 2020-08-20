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Российская газета
Российская газета

Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел

"В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел", - говорится в сообщении польского МИД. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий принял отставку Чапутовича. Об этом написал глава канцелярии премьера Михал Дворчик в своем аккаунте в Twitter.В источнике
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Коммерсантъ

Глава МИД Польши подал в отставку

Коммерсантъ07:07
РБК

Глава МИД Польши подал в отставку

РБК06:26
Газета.Ru

Министр иностранных дел Польши подал в отставку

Газета.Ru05:32
ТАСС

Глава МИД Польши подал в отставку

ТАСС05:27
РИА Новости

Премьер Польши принял отставку главы МИД

РИА Новости06:05
Известия

Глава МИД Польши подал в отставку

Известия05:00
RT на русском

Глава МИД Польши подал в отставку

RT на русском04:58

Опыты подтвердили, что замороженная еда может разносить коронавирус

Сингапурские биологи на практике подтвердили, что недавние необъяснимые вспышки коронавирусной инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона действительно могла вызвать зараженная замороженная еда.
ТАСС Наука 06:59

Глава Евросовета обсудил с Путиным итоги саммита ЕС по Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам экстренного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба Евросовета.
Взгляд.ру08:05

Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
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В Саратове ФСБ поймала сотрудника «МегаФон» на продаже базы абонентов

Злоумышленники нередко пытаются получить информацию о персональных данных абонентов сотовых компаний, банков и иных коммерческих фирм, собирающих сведения о большом числе своих клиентов.
SM News Саратов07:48
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В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Новостной фронт08:25
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