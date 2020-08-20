Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел
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Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел
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"В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел", - говорится в сообщении польского МИД. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий принял отставку Чапутовича. Об этом написал глава канцелярии премьера Михал Дворчик в своем аккаунте в Twitter.В источнике
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