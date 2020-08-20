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REGNUM
REGNUM

Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял отставку министра Яцека Чапутовича и поблагодарил его за работу», — написал в своем сообщении Дворчик. Также он сообщил, что новый глава МИД Польши будет в скором времени представлен вместе с новым министром здравоохранения.В источнике
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ТАСС

Цепкало в Варшаве встретился со спикером верхней палаты польского парламента

ТАСС09:48
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Премьер Польши принял отставку главы МИД

РИА Новости06:05
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Глава МИД Польши подал в отставку

РБК06:26
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Министр иностранных дел Польши подал в отставку

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Глава МИД Польши подал в отставку

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Глава МИД Польши подал в отставку

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Глава МИД Польши подал в отставку

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В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

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Известия09:19
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Взгляд.ру10:04