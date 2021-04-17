Премьер-министр РФ Мишустин заработал в 2020 году почти 20 млн рублей
Подчеркивается, что сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, заработанных ранее.
В настоящее время в пользовании у премьер-министра, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 кв. м. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 кв. м.
С 2010 по 2020 год Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу, а до этого работал в бизнесе. При переходе на госслужбу в 2010 году он передал свои активы супруге.
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Общественная служба новостейвчера в 12:11