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ФАН

Премьер-министр РФ Мишустин заработал в 2020 году почти 20 млн рублей

Доход главы Правительства России Михаила Мишустина в 2020 году составил 19 млн 853 тыс. рублей.
ФАН
Подчеркивается, что сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, заработанных ранее.
Известия
В настоящее время в пользовании у премьер-министра, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 кв. м. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 кв. м.
RT на русском

С 2010 по 2020 год Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу, а до этого работал в бизнесе. При переходе на госслужбу в 2010 году он передал свои активы супруге.

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