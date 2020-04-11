Коронавирус
Lenta.ruПремьер-министр Словении обвинил УЕФА в распространении коронавируса
Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил УЕФА и президента организации Александера Чеферина в распространении коронавирусной инфекции в Европе. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на World News. Янша заявил, что футбольные матчи были приостановлены слишком поздно.
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Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Происшествия
В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара
На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.
RT на русском 23:14
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости 05:55
Общество
Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru 22:59
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Здоровье
Двое детей болеют коронавирусом в Иркутской области
Напомним, всего заразу диагностировали у 28 жителей региона.
КП - Иркутск 07:42
Общество
Подмосковье вслед за Москвой ввело пропуска для передвижения
Московская область вводит систему пропусков для поездок на любом транспорте, объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 13:45
Общество
СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева
«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией», — сообщила Гордон, которая вместе с Васильевым ведет телешоу «Модный приговор».
Известия 18:45
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
SpeedMe 13:37
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса
Уральский меридиан 04:32
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Футбол
Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского
Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru 20:50
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 23:19
Общество
У коронавируса нашли новые симптомы
В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 13:11
Политика
Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы
Киев, 11 апреля 2020, 19:15 — REGNUM Военно-морскую базу «Восток» ВМС Украины планируют построить на территории бердянского морского торгового порта, сообщила 11 апреля пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.
REGNUM 12:15
Здоровье
До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 61, сообщили в республиканском оперштабе.
Байкал-Daily 09 апреля в 21:27
Общество
«Вектор» отобрал 60 добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Центр вирусологии «Вектор» утвердил окончательный список из 60 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19.
RuNews24.ru 09:06
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета вчера в 07:23
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
Финансы
Назван курс доллара на лето 2020 года
В конце марта падение рубля и рост курса доллара и евро некоторые эксперты связывали с решением столичных властей ввести карантин.
Утро.ru вчера в 03:06
Здоровье
Катастрофа в США: более двух тысяч погибших за сутки, заболевших более полумиллиона
Число погибших от коронавируса в мире достигло почти 103 тысяч человек. Инфицированных более миллиона 700 тысяч.
Первый канал 05:08