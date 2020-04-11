Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПремьер-министр Словении обвинил УЕФА в распространении коронавируса

Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил УЕФА и президента организации Александера Чеферина в распространении коронавирусной инфекции в Европе. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на World News. Янша заявил, что футбольные матчи были приостановлены слишком поздно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«В УЕФА заботятся только о деньгах». Премьер-министр Словении раскритиковал Чеферина

Чемпионат16:06

Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса

Советский спорт14:10

Премьер-министр Словении раскритиковал Чеферина за отношение к коронавирусу

Спорт-Экспресс14:26

«Они заботятся только о деньгах». Премьер-министр Словении обвинил УЕФА в распространении коронавируса

Матч ТВ14:22

Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА в распространении коронавируса

Газета.Ru14:15

Премьер-министр Словении о коронавирусе: «Некоторые матчи не отменили из-за жадности. В результате десятки тысяч людей умирают»

Sports.ru15:09

«Это преступление». Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА в распространении коронавируса

Sport24.ru13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Хоккей

Нападающий команды НХЛ скончался в возрасте 25 лет

РБК 12:31
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
41
Происшествия

В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара

На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.
RT на русском 23:14
Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости 05:55
29
Общество

Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru 22:59
11
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
2,2K
Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
281
Здоровье

Двое детей болеют коронавирусом в Иркутской области

Напомним, всего заразу диагностировали у 28 жителей региона.
КП - Иркутск 07:42
10
Общество

Подмосковье вслед за Москвой ввело пропуска для передвижения

Московская область вводит систему пропусков для поездок на любом транспорте, объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 13:45
118
Общество

СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией», — сообщила Гордон, которая вместе с Васильевым ведет телешоу «Модный приговор».
Известия 18:45
Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

SpeedMe 13:37
107
Здоровье

Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
47
Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
160
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
1,2K
Здоровье

В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса

Уральский меридиан 04:32
99
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
202
Футбол

Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского

Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru 20:50
Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 23:19
62
Общество

У коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 13:11
87
Политика

Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы

Киев, 11 апреля 2020, 19:15 — REGNUM Военно-морскую базу «Восток» ВМС Украины планируют построить на территории бердянского морского торгового порта, сообщила 11 апреля пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.
REGNUM 12:15
40
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM 15:12
160
Здоровье

До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии

Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 61, сообщили в республиканском оперштабе.
Байкал-Daily 09 апреля в 21:27
59
Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия 16:43
1,3K
Общество

«Вектор» отобрал 60 добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Центр вирусологии «Вектор» утвердил окончательный список из 60 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19.
RuNews24.ru 09:06
251
Общество

Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета вчера в 07:23
69
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
4,1K
Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
36
Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК 08:26
804
Финансы

Назван курс доллара на лето 2020 года

В конце марта падение рубля и рост курса доллара и евро некоторые эксперты связывали с решением столичных властей ввести карантин.
Утро.ru вчера в 03:06
5
Здоровье

Катастрофа в США: более двух тысяч погибших за сутки, заболевших более полумиллиона

Число погибших от коронавируса в мире достигло почти 103 тысяч человек. Инфицированных более миллиона 700 тысяч.
Первый канал 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное