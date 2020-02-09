Происшествия
ИнтерфаксПремьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка
В результате стрельбы, устроенной военнослужащим армии Таиланда в городе Корат, погибли 26 человек, сообщил на пресс-конференции тайский премьер-министр Прают Чан-Оча. Об этом пишет агентство Associated Press. Ранения получили 57 человек, из них 25 были отпущены домой.
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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
Гаджеты
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Энергетика
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Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Общество
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Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
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Общество
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Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали
Происшествия
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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Политика
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По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, США начали рассматривать предложение президента России Владимира Путина о необходимости проведения саммита глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании.
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Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
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Армия и оружие
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Иными словами, погода вновь вернется не в «февральское русло», — рассказала синоптик.