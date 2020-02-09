В результате стрельбы, устроенной военнослужащим армии Таиланда в городе Корат, погибли 26 человек, сообщил на пресс-конференции тайский премьер-министр Прают Чан-Оча. Об этом пишет агентство Associated Press. Ранения получили 57 человек, из них 25 были отпущены домой.

Гаджеты Новые версии процессоров AMD Dali замечены в коде Google Chrome OS Источник изображения: Chrome Unboxed Ещё в прошлом году появились свидетельства участия AMD и Google в разработке достаточно производительных мобильных устройств под управлением операционной системы Chrome OS, которые использовали бы 12-нм гибридные процессоры Picasso.

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Шоу-бизнес Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.

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