Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПремьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

В результате стрельбы, устроенной военнослужащим армии Таиланда в городе Корат, погибли 26 человек, сообщил на пресс-конференции тайский премьер-министр Прают Чан-Оча. Об этом пишет агентство Associated Press. Ранения получили 57 человек, из них 25 были отпущены домой.
Читать в источнике
Комментировать164

Подробнее о событии

Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного

РБК02:31

Власти Таиланда рассказали о мотивах устроившего стрельбу военного

RT на русском03:04

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс01:09

Премьер-министр Таиланда назвал основной мотив устроившего стрельбу военнослужащего

ТАСС01:12

Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде

РИА Новости01:03

Военный устроил стрельбу в Таиланде из-за проблем с продажей своего дома

Коммерсантъ00:55

Назван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного

Lenta.ru00:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Коммерсантъ 05:46
Гаджеты

Новые версии процессоров AMD Dali замечены в коде Google Chrome OS

Источник изображения: Chrome Unboxed Ещё в прошлом году появились свидетельства участия AMD и Google в разработке достаточно производительных мобильных устройств под управлением операционной системы Chrome OS, которые использовали бы 12-нм гибридные процессоры Picasso.
3DNews 05:58
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Вечерний курьер вчера в 02:44
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Кино

Стивен Кинг разрешил школьнице из Томска экранизировать его рассказ

Регион online вчера в 17:44
Происшествия

Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео.
Lenta.ru 05:42
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Astera 05:38
Общество

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Эхо Москвы вчера в 06:33
Происшествия

Студенты избили и изнасиловали несовершеннолетнюю в Петербурге

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», над 17-летней девушкой надругались двое студентов петербургских вузов.
Росбалт 03:11
Гаджеты

Камерофон Huawei Mate 30 Pro подешевел перед анонсом Huawei P40

Китайская компания Huawei существенно снизила стоимость нового смартфона Huawei P30.
Rusargument 07 февраля в 00:20
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Происшествия

Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали

Lenta.ru вчера в 21:19
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru вчера в 01:46
Политика

Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США

Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана.
Газета.Ru вчера в 17:18
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Политика

США взяли в работу инициативу Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, США начали рассматривать предложение президента России Владимира Путина о необходимости проведения саммита глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании.
Газета.Ru 05:48
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
Армия и оружие

Армия США возобновила тендер на создание БМП на замену Bradley М2

Армия США возобновляет тендер на создание новой боевой бронированной машины, которая в дальнейшем должна прийти на замену стоящей на вооружении БМП Bradley М2.
Военное обозрение вчера в 04:44
Футбол

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

Матч 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и лондонским "Вест Хэм Юнайтед" перенесен на неопределенный срок.
Газета.Ru 06:50
Футбол

Войцех Щесны: У «Ювентуса» часто возникают проблемы в выездных матчах

Сегодня оба коллектива проведут свои матчи в рамках 23-го тура Лацио отправится в гости к Парме в 20.00 по московскому времени, а Интер сыграет с Миланом в 22.45.
Советский спорт 06:00
Здоровье

Число новых заражений коронавирусом за переделами Хубэя снизилось

Число новых подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории Китая, за исключением провинции Хубэй, снизилось на 42,8%. Данный фактор свидетельствует о том, что меры сдерживания заболевания дают результаты, заявил в ходе пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
NewInform 04:13
Недвижимость

Россияне оказались не готовы к росту цен на съемное жилье

Для двухкомнатных квартир динамика оказалось аналогичной: средняя цена снизилась на 1%, или до 26 тыс. руб. в месяц.
Регион online 05:12
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

Из-за вируса сократится покупательская активность, убытки понесут розничные магазины в Китае, Северной Америке и Европе, страдают также онлайн-продажи.
РБК 04:17
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Политика

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
Российская газета 01:25
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Общество

Синоптики предсказали апрельскую погоду в Москве на следующей неделе

Иными словами, погода вновь вернется не в «февральское русло», — рассказала синоптик.
РБК 02:50
ещё по теме
Главное