Политика
REGNUMПремьер-министр Украины анонсировал сокращение госаппарата на 10%
На Украине в 2020 году в целях оптимизации работы государственного аппарата планируется сократить штат сотрудников на 10%. Об этом 9 февраля сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Общество
Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show
Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу в полицейском участке
Неизвестный мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке, один сотрудник полиции ранен, сообщает NBC.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки
Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.
Происшествия
Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
Футбол
Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории «Королевского клуба».
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца
Космос
Зонд Voyager-2 возобновил сбор данных за пределами Солнечной системы
Запущенный в августе 1977 года зонд Voyager-2 вышел за пределы Солнечной системы в ноябре 2018 года.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Экономика
OMV рассказала об объеме финансирования «Северного потока — 2»
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в Сирии без Турции
Российские военные провели патрулирование сирийской границы на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо.
Спорт
Гимнастка Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за булимии
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова намерена сосредоточиться на восстановлении своего здоровья и лечении от булимии, на это время она сделала паузу в спортивной карьере.
Авто
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап
Nissan пригласил Мерфи на Чикагский автосалон-2020 и предложил водителю бесплатно сконфигурировать новый пикап.