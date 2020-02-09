На Украине в 2020 году в целях оптимизации работы государственного аппарата планируется сократить штат сотрудников на 10%. Об этом 9 февраля сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

Общество Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.

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Технологии Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.

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Общество Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.