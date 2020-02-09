Политика

REGNUMREGNUMПремьер-министр Украины анонсировал сокращение госаппарата на 10%

На Украине в 2020 году в целях оптимизации работы государственного аппарата планируется сократить штат сотрудников на 10%. Об этом 9 февраля сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата

РИА Новости12:55

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%

Известия13:19

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%

Московский Комсомолец13:09

Украинские премьер анонсировал сокращения госаппарата на 10%

Газета.Ru13:25

Премьер-министр Украины анонсировал сокращение госаппарата на 10%

REGNUM14:09

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата

News.ru13:20

«За счёт внедрения IT-инструментов». Гончарук рассказал о сокращениях в госаппарате Украины

Life.ru13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Российская газета 11:42
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Происшествия

В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
RT на русском 11:15
Общество

Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
ГлобалМСК.ру 04:07
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Общество

У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 11:42
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
РБК 08:41
Экономика

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Газета.Ru 03:13
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

АТВмедиа 07 февраля в 03:30
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Политика

На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
РИА Новости 11:59
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:07
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Происшествия

В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу в полицейском участке

Неизвестный мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке, один сотрудник полиции ранен, сообщает NBC.
Московский Комсомолец 09:52
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки

Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.
REGNUM 06:18
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Lenta.ru 05:32
Происшествия

Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине

Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
РИА Новости 12:35
Футбол

Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории «Королевского клуба».
Чемпионат 13:32
Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца

Дни24 вчера в 09:38
Космос

Зонд Voyager-2 возобновил сбор данных за пределами Солнечной системы

Запущенный в августе 1977 года зонд Voyager-2 вышел за пределы Солнечной системы в ноябре 2018 года.
Красная весна 07 февраля в 08:23
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
РИА Новости 12:50
Экономика

OMV рассказала об объеме финансирования «Северного потока — 2»

РИА Новости 06 февраля в 06:47
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в Сирии без Турции

Российские военные провели патрулирование сирийской границы на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо.
SM News 06 февраля в 14:40
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

РИА Новости 03:25
Общество

Спасатели предупредили жителей Москвы о сильном ветре и гололедице

Газета.Ru 13:30
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом», сохранив лидерство в Бундеслиге

RT на русском 13:52
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

REGNUM 07:09
Спорт

Гимнастка Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за булимии

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова намерена сосредоточиться на восстановлении своего здоровья и лечении от булимии, на это время она сделала паузу в спортивной карьере.
ТАСС Спорт 06:15
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап

Nissan пригласил Мерфи на Чикагский автосалон-2020 и предложил водителю бесплатно сконфигурировать новый пикап.
Motor 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное