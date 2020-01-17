Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 17 января.

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