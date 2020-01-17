Политика

ИзвестияИзвестияПремьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 17 января.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку

Эхо Москвы04:00

Премьер Украины подал в отставку

Ведомости03:20

Биография Алексея Гончарука

ТАСС03:12

Премьер Украины подал заявление об отставке

РИА Новости02:54

Премьер Украины подал заявление об отставке

RT на русском02:39

Премьер-министр Украины ушел в отставку

Lenta.ru03:35

Премьер-министр Украины подал в отставку

Вести.Ru03:05
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Политика

На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России

На сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине интернет-ресурсов российских компаний.
Российская газета вчера в 15:47
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Футбол

«Ахмат» возьмёт в аренду форварда «Удинезе»

Sport.ru вчера в 06:30
Космос

Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA.
Газета.Ru 02:32
Общество

Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
Pravda.Ru вчера в 01:42
Политика

Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
РИА Новости 03:55
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
BFM.ru 01:35
Политика

Медведчук назвал «дешёвым пиар-ходом» заявление Гончарука об отставке

Заявление премьера политик назвал «дешёвым пиар-ходом». Правительство и Гончарук заслужили отставку.
News.ru 04:09
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 03:28
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Самолет одной бомбы Основной задачей бомбардировщика был сброс тактической атомной бомбы на важную цель: мощный радар системы ПВО или стартовую позицию баллистических ракет - их НАТО в 70-е годы активно строило в Европе.
Российская газета 01:55
Шоу-бизнес

Собчак отдыхает на Мальдивах на вилле за 1,5 миллиона рублей в сутки

Во дворе виллы есть джакузи и тренажерный зал. Все удовольствие стоит недешево - 1,5 - 1,7 миллиона рублей в сутки.
Вести Подмосковья 02:56
Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

РБК 03:42
Футбол

Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд

По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.
Piter.tv вчера в 11:33
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Спорт

Экс-тренер сборной России Тарханов рассказал о победе над онкологией

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов рассказал о победе над раком щитовидной железы.
Газета.Ru 03:32
Политика

Госдума поддержала назначение Мишустина премьером

Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Ведомости вчера в 07:27
Происшествия

В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших.
RT на русском 01:55
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Общество

Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Вести.Ru 02:28
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Происшествия

СК задержал водителя после ДТП под Саратовом, где погибли два человека

Следователи задержали водителя минивэна после ДТП в Саратовской области, где погибли граждане Узбекистана, сообщает Следственный комитет России в пятницу.
РИА Новости 02:50
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Шоу-бизнес

Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали

Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
Privet-Rostov.ru 02:31
Футбол

«Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1

Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин вышел на центральный матч тура в стартовом составе "Монако", но не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 69-й минуте.
Газета.Ru 15 января в 17:16
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Происшествия

Сутенеры заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних омичек

По данным следствия, с 2016 по 2018 года 22 –летний омич со своими знакомыми и 25-летней девушкой организовали и вовлекли в занятия проституцией 15 девушек.
Город55.ру 02:22
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
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