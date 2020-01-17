Политика
ИзвестияПремьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 17 января.
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Политика
На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России
На сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине интернет-ресурсов российских компаний.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Футбол
«Ахмат» возьмёт в аренду форварда «Удинезе»
Космос
Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA.
Общество
Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
Политика
Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Политика
Медведчук назвал «дешёвым пиар-ходом» заявление Гончарука об отставке
Заявление премьера политик назвал «дешёвым пиар-ходом». Правительство и Гончарук заслужили отставку.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Самолет одной бомбы Основной задачей бомбардировщика был сброс тактической атомной бомбы на важную цель: мощный радар системы ПВО или стартовую позицию баллистических ракет - их НАТО в 70-е годы активно строило в Европе.
Шоу-бизнес
Собчак отдыхает на Мальдивах на вилле за 1,5 миллиона рублей в сутки
Во дворе виллы есть джакузи и тренажерный зал. Все удовольствие стоит недешево - 1,5 - 1,7 миллиона рублей в сутки.
Футбол
Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд
По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Спорт
Экс-тренер сборной России Тарханов рассказал о победе над онкологией
Бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов рассказал о победе над раком щитовидной железы.
Политика
Госдума поддержала назначение Мишустина премьером
Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Происшествия
В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Общество
Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале
Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Происшествия
СК задержал водителя после ДТП под Саратовом, где погибли два человека
Следователи задержали водителя минивэна после ДТП в Саратовской области, где погибли граждане Узбекистана, сообщает Следственный комитет России в пятницу.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали
Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
Футбол
«Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1
Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин вышел на центральный матч тура в стартовом составе "Монако", но не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 69-й минуте.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Происшествия
Сутенеры заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних омичек
По данным следствия, с 2016 по 2018 года 22 –летний омич со своими знакомыми и 25-летней девушкой организовали и вовлекли в занятия проституцией 15 девушек.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.