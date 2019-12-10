с чего всё началось

Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.

Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией

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