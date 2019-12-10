Политика
ИА НовороссияПремьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал на своей странице в Facebook обмен мнениями по газовому вопросу, который состоялся в рамках «нормандского саммита» в Париже.Газета.Ru07:19
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Происшествия
Убившего сотрудника СК направят на принудительное лечение
Обвиняемого в убийстве сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ направят на принудительное лечение.
Общество
Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин
Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,56-0,58%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,56% - до 2945,03 пункта, индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1456,79 пункта, следует из данных торгов.
Политика
Путин поручит прокуратуре снова проверить дело «Нового величия»
Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия", передает ТАСС .
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Политика
Зеленский анонсировал новые условия транзита газа через Украину
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным транзит газа и предложил продлить контракт на поставки газа из России в ЕС через Украину на 10 лет.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной.
Политика
Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.
Политика
В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
На Порошенко заведено новое уголовное дело
Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя
Революционер и основатель СССР Владимир Ленин заложил мину под российскую государственность, считает президент России Владимир Путин.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA по России
Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью
Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Политика
Белый дом назвал темы переговоров Трампа и Лаврова
Белый дом сообщил темы, которые президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Общество
Шнуров посвятил стихи экс-мэру Москвы Лужкову
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.