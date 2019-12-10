Политика
РИА НовостиПремьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
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с чего всё началось
Гончарук на своей странице в Facebook во вторник написал, что Украина добилась своего — вывела вопрос транзита газа за пределы обсуждения положения дел в Донбассе.Народные новости06:12
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