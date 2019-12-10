Политика

ИнфоросПремьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Он также отметил, что Украине нужен долгосрочный газовый контракт.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал на своей странице в Facebook
 обмен мнениями по газовому вопросу, который состоялся в рамках «нормандского саммита» в Париже.
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