с чего всё началось

На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Он также отметил, что Украине нужен долгосрочный газовый контракт.

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

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