Политика
ИнфоросПремьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Он также отметил, что Украине нужен долгосрочный газовый контракт.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал на своей странице в Facebook обмен мнениями по газовому вопросу, который состоялся в рамках «нормандского саммита» в Париже.Газета.Ru07:19
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Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
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Зеленский счел акции националистов козырем Путина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
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Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Общество
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Общество
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Певец Николай Носков впервые дал сольный концерт после продолжительной болезни.
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