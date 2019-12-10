Политика

ИнфоросПремьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Он также отметил, что Украине нужен долгосрочный газовый контракт.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал на своей странице в Facebook
 обмен мнениями по газовому вопросу, который состоялся в рамках «нормандского саммита» в Париже.
Газета.Ru07:19

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Премьер Украины не исключил «газовой войны» с Россией

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Премьер-министр Украины предупредил о возможности «газовой войны»

РБК05:22

Премьер Украины заявил, что Киев настроен на переговоры, но не боится «газовой войны»

ТАСС06:20

Премьер Украины допустил «газовую войну» с Россией

Известия05:04

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

РИА Новости05:03
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Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
RT на русском 05:21
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Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
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Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
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Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

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Lenta.ru 10:50
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Житель Сирии назвал русских, сражавшихся с ИГИЛ, настоящими воинами

Сириец добавил, что все россияне, отважно сражавшиеся с террористами, проявили себя как истинные воины.
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Страна Советов on-line 08:45
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Чемпионат 02:30
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Политика

В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Российская газета 10:18
Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
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Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Коммерсантъ 03:12
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Путин поручит прокуратуре снова проверить дело «Нового величия»

Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия", передает ТАСС .
ЗакC.Ру 10:59
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Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
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Бывшая невеста Тимати Алена Шишкова кардинально сменила имидж

Напомним, что Алена Шишкова воспитывает дочь Алису, рожденную от рэпера Тимати. А совсем недавно ее бывший молодой человек вновь стал отцом.
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Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
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Каррера высказался о своем назначении на пост тренера АЕКа

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал свое назначение на пост наставника афинского АЕКа, передает официальный сайт греческой команды.
Газета.Ru 11:00
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Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года

Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
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В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
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Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России

Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
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