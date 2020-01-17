Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

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Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Происшествия Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей «В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Политика Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.

Армия и оружие Российская ракета Р-27ЭТ сбила неизвестный ударный беспилотник Несколько часов назад в распоряжении ресурса Avia.pro появились сведения о том, что российская сверхзвуковая ракета Р-27ЭТ сбила неизвестный беспилотный летательный аппарат ударного типа, предположительно - китайский CH-4B.

Гаджеты Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России Новая версия EMUI 10 коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Общество Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.

Авто Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq в России Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.

Экономика Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1% Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.

Политика Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.