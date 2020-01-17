Политика

ТАССТАССПремьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
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Отставка премьер-министра: Киев вновь дает пример, как не надо делать

РИА Новости08:21

Биография Алексея Гончарука

ТАСС03:12

Премьерный показ: почему глава правительства Украины подал в отставку

Известия04:51

Премьер Украины подал заявление об отставке

RT на русском02:39

Премьер Украины решил уйти в отставку

РБК02:36

Украинский премьер объяснил заявление об отставке

Lenta.ru05:28

Правительственный кризис возник на Украине

Эхо Москвы06:00
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Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 08:26
Экономика

Владелец «Мечела» решил продать Эльгу

Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
РБК 05:40
Политика

Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента

Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником по экономике президента России Владимира Путина.
Ведомости 07:47
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Происшествия

Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей

«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
RT на русском 07:29
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Экономика

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
Политика

Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
РБК 04:30
Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью

В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Известия вчера в 23:52
Армия и оружие

Российская ракета Р-27ЭТ сбила неизвестный ударный беспилотник

Несколько часов назад в распоряжении ресурса Avia.pro появились сведения о том, что российская сверхзвуковая ракета Р-27ЭТ сбила неизвестный беспилотный летательный аппарат ударного типа, предположительно - китайский CH-4B.
Avia.pro вчера в 20:12
Гаджеты

Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России

Новая версия EMUI 10 коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.
CNews 06:50
Политика

Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ

Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Время Н 15 января в 11:47
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, выпустил новый альбом без предварительного анонса.
News.ru 02:52
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Общество

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
ТАСС 00:16
Авто

Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.
Новые автомобили 08:06
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Шоу-бизнес

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Экономика

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
РИА Новости вчера в 21:04
Футбол

«При Тедеско тренируемся профессиональнее и интенсивнее». Ларссон — об отце, «Спартаке» и России

Из интервью Ларссона Sport24 вы узнаете: Кто из "Спартака" первым поздравил с голом за сборную и как отреагировал отец; Почему команда завалила концовку года, а Джордан стал забивать меньше, чем в Швеции; Ларссон считает, что в России прибавил.
Sport24.ru 06:10
Спорт

Бауэр: русские хотят слышать, что Россия — номер один

Охи хотят слышать, что Россия - номер один в мире. На данный момент в мире популярны американские бренды: напитки, фаст-фуд.
Газета.Ru 08:48
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика

ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
RT на русском 08:01
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