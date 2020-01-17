Политика
ТАССПремьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
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Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Экономика
Владелец «Мечела» решил продать Эльгу
Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником по экономике президента России Владимира Путина.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Происшествия
Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей
«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Экономика
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Армия и оружие
Российская ракета Р-27ЭТ сбила неизвестный ударный беспилотник
Несколько часов назад в распоряжении ресурса Avia.pro появились сведения о том, что российская сверхзвуковая ракета Р-27ЭТ сбила неизвестный беспилотный летательный аппарат ударного типа, предположительно - китайский CH-4B.
Гаджеты
Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России
Новая версия EMUI 10 коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.
Политика
Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ
Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, выпустил новый альбом без предварительного анонса.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Общество
Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
Авто
Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Шоу-бизнес
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Футбол
«При Тедеско тренируемся профессиональнее и интенсивнее». Ларссон — об отце, «Спартаке» и России
Из интервью Ларссона Sport24 вы узнаете: Кто из "Спартака" первым поздравил с голом за сборную и как отреагировал отец; Почему команда завалила концовку года, а Джордан стал забивать меньше, чем в Швеции; Ларссон считает, что в России прибавил.
Спорт
Бауэр: русские хотят слышать, что Россия — номер один
Охи хотят слышать, что Россия - номер один в мире. На данный момент в мире популярны американские бренды: напитки, фаст-фуд.
Музыка
Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Политика
ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина
Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.