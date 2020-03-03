Политика

Взгляд.руВзгляд.руПремьер Украины подал в отставку

Заявление Гончарука об отставке получено парламентом, сообщает «Страна». Также премьер попросил Окружной административный суд Киева запретить главе Верховной рады выносить в повестку внеочередного заседания парламента вопрос о его отставке, передает ТАСС.
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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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