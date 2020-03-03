Политика

КоммерсантъКоммерсантъПремьер-министр Украины отрицает, что подал в отставку

Глава правительства Украины Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своей скорой отставке. Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить премьер-министра и рассматривает различные кандидатуры.
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Правительство Украины: Гончарук не обращался в суд из-за отставки

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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
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Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
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