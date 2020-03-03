Политика
КоммерсантъПремьер-министр Украины отрицает, что подал в отставку
Глава правительства Украины Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своей скорой отставке. Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить премьер-министра и рассматривает различные кандидатуры.
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Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Происшествия
Иркутяне обманули инвесторов и пайщиков на 14 миллионов рублей
Двое иркутян 33 и 65 лет предстали перед судом за организацию мошенничества на сумму 14 миллионов рублей.
Биатлон
МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Футбол
Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Общество
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч
Более 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая зафиксировала за последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Экономика
Центробанк меняет правила кредитования физических лиц
Как правило, заемщик не знает о стоимости допуслуг, которые банк предлагает ему приобрести вместе с кредитом, напоминает телеканал "Россия 24".
Кино
Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Хоккей
Овечкин заявил о намерении помочь Ковальчуку в адаптации
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом
Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) обнародовала список самых продаваемых музыкантов 2019 года.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
Здоровье
Воробьев рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проводятся все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространение инфекции.
Общество
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава СК России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию строки о конфискации имущества коррупционеров, передает ТАСС.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Кино
Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона
Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
Гаджеты
WhatsApp для iOS получил тёмный режим
В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
Политика
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на The Washington Post
Штаб кампании по переизбранию на второй срок действующего президента США Дональда Трампа подал в суд столичного округа Колумбия исковую жалобу на газету The Washington Post.
Футбол
Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии
Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Футбол
«Кальяри» уволил главного тренера Роландо Марана
Главного тренера Роландо Марана уволил футбольный клуб «Кальяри», 3 марта сообщает пресс-служба итальянской команды.
Общество
Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова
НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
Происшествия
В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях
В Москве из школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу открытого типа и забыла вовремя ее выключить, сообщили в городском департаменте образования.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Экономика
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
Футбол
Ван Гал: «Де Йонг должен был перейти в „Ювентус“»
Де Йонг присоединился к «Барселоне», де Лигт – к «Ювентусу». По словам ван Гала, «Барселоне» следовало приобрести де Лигта.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".