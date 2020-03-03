Глава правительства Украины Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своей скорой отставке. Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить премьер-министра и рассматривает различные кандидатуры.

Премьер-министр Украины отрицает, что подал в отставку

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