Политика

РБКРБКПремьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск с требованием запретить председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову включать в повестку внеочередного заседания палаты парламента вопрос об отставке премьера или кого-либо из членов кабинета министров, сообщили в пресс-службе ОАСК, передает «Интерфакс-Украина».
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Сообщение об иске украинского премьера по поводу отставки опровергли

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В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
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В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
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