Политика

RT на русскомRT на русскомПремьер Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его украинскому президенту Владимиру Зеленскому после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства. Об этом Гончарук написал в своём Facebook.
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«Однако чтобы убрать всякие сомнения касательно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — заявил
 он.
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