с чего всё началось

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его украинскому президенту Владимиру Зеленскому после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства. Об этом Гончарук написал в своём Facebook.

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