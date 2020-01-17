Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПремьер-министр Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне развернувшегося скандала с утечкой некоторых файлов в СМИ написал заявление об отставке и передал его главе государства.
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 от отметил, что пришел на должность ради выполнения программы президента государства, который является для Гончарука образцом открытости и порядочности.
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Российская газета03:50

Премьер-министр Украины подал в отставку

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Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

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Алексей Валерьевич Гончарук
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