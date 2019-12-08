Политика

РБКРБКПремьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

Сценарий по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Александр Гончарук в эфире программы «ТСН.Тиждень» на канале «1+1».
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На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

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Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса

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Гончарук рассказал о плане по реинтеграции Донбасса

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Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

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Московский Комсомолец15:43

Украинский премьер раскрыл план реинтеграции Донбасса

News.ru14:20
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:56, Ашберн
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Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные срочные расходы, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
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Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
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Певица Вера Брежнева в ходе своего выступления на сцене Comedy Club дала «почву» для слухов представителям желтой прессы, пошутив о романе с юмористом Сергеем Светлаковым.
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В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
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Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты.
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Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
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Фанаты «Спартака» покинули трибуны в первом тайме в знак протеста

Газета.Ru 12:52
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Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Газета.Ru 18:54
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Две ракеты упали неподалеку от международного аэропорта Багдада

Две ракеты упали в ночь на понедельник неподалеку от международного аэропорта Багдада, рассказали РИА Новости в службе безопасности Ирака.
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Во Владивостоке шесть школ эвакуировали после сообщений о минированиях

Эвакуация прошла в шести школах Владивостока из-за сообщений о минированиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
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В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
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Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
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