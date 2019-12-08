Сценарий по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Александр Гончарук в эфире программы «ТСН.Тиждень» на канале «1+1».

Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

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