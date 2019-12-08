Политика

РБКРБКПремьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

Сценарий по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Александр Гончарук в эфире программы «ТСН.Тиждень» на канале «1+1».
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с чего всё началось

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.
РИА Новости13:44

Подробнее о событии

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

РИА Новости13:44

Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса

Lenta.ru14:20

Гончарук рассказал о плане по реинтеграции Донбасса

RT на русском15:28

Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

РБК16:53

Премьер-министр Украины раскрыл суть плана по реинтеграции Донбасса

Комсомольская правда14:50

В Киеве пояснили план по реинтеграции Донбасса

Московский Комсомолец15:43

Украинский премьер раскрыл план реинтеграции Донбасса

News.ru14:20
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:27, Ашберн
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

РИА Новости 09:08
Кино

Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа

Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Вечерняя Москва 18:59
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 06 декабря в 07:42
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости 06 декабря в 08:47
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости 20:55
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 17:53
Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

РИА Новости 16:16
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Тедеско прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»

Vprognoze.ru 16:50
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше

"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
Новые автомобили 06 декабря в 03:06
Политика

Россия, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу

Как пишет газета, украинские власти понимают, что выполнение ими минских соглашений превратит Донбасс в альтернативный, неподконтрольный Киеву центр влияния на внешнюю и внутреннюю политику.
Эхо Москвы 21:03
Энергетика

Страны ОПЕК договорились о новом сокращении добычи

БИЗНЕС Online 06 декабря в 11:53
Хоккей

Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Спорт БИЗНЕС Online 12:50
Космос

Российские специалисты получили патент на комбинированный двигатель для авиации и космоса

ТАСС вчера в 06:26
Политика

Встреча Лаврова с Помпео пройдет 10 декабря в Вашингтоне

Встреча главы Госдепартамента США Майкла Помпео с российским коллегой Сергеем Лавровым состоится 10 декабря в Вашингтоне, сообщается в распространенном в воскресенье графике американского внешнеполитического ведомства.
Политика Сегодня 20:54
Авто

Volkswagen привезет в РФ три новинки в 2020 году

В 2020 году концерн Volkswagen привезет в Россию сразу три новинки.
Автоновости дня 06 декабря в 10:00
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Армия и оружие

Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской Хаме

Политика Сегодня 18:16
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК 16:00
Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:30
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru 07:25
Политика

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

Lenta.ru вчера в 06:06
Здоровье

ВОЗ: в мире растёт смертность от кори

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год.
Комсомольская правда 06 декабря в 01:25
Армия и оружие

США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия

Россия настолько превзошла Соединенные Штаты в разработках перспективного гиперзвукового оружия, что министру обороны США Марку Эсперу пришлось признаться на прошедшем в Калифорнии форуме по безопасности в том, что его страна вынуждена вкладывать «каждый свободный доллар», лишь бы приблизиться к успехам российского военного ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу.
ФАН 13:32
Происшествия

В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 13:02
Кино

В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
Известия 20:08
Шоу-бизнес

67-летняя Ирина Аллегрова вышла на «Песню года» с голой грудью

Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.
Слово и Дело 03:23
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 05:53
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