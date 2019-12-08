Политика
РБКПремьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса
Сценарий по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Александр Гончарук в эфире программы «ТСН.Тиждень» на канале «1+1».
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.РИА Новости13:44
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
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Политика
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Авто
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В 2020 году концерн Volkswagen привезет в Россию сразу три новинки.
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В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
Армия и оружие
Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской Хаме
Общество
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Общество
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Политика
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
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ВОЗ: в мире растёт смертность от кори
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год.
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Россия настолько превзошла Соединенные Штаты в разработках перспективного гиперзвукового оружия, что министру обороны США Марку Эсперу пришлось признаться на прошедшем в Калифорнии форуме по безопасности в том, что его страна вынуждена вкладывать «каждый свободный доллар», лишь бы приблизиться к успехам российского военного ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу.
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Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.