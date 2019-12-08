с чего всё началось

Сценарий по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Александр Гончарук в эфире программы «ТСН.Тиждень» на канале «1+1».

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Авто Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше "Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.

Политика Встреча Лаврова с Помпео пройдет 10 декабря в Вашингтоне Встреча главы Госдепартамента США Майкла Помпео с российским коллегой Сергеем Лавровым состоится 10 декабря в Вашингтоне, сообщается в распространенном в воскресенье графике американского внешнеполитического ведомства.

Общество Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.

Общество ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.

Общество Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.

Здоровье ВОЗ: в мире растёт смертность от кори Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год.