Политика
РБКДжонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News. Как уточняет Би-би-си, Джонсон был переизбран в своем округе Аксбридж и Южный Райслип.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Армия и оружие
Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии
Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Фигурное катание
Загитова объявила о приостановлении карьеры
Футбол
Уткин прокомментировал решение об отстранении Гинера от футбола
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Происшествия
Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»
Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Футбол
В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии
В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Учитель возмутился тем, что ученик заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от «Единой России».
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Происшествия
Следствие по делу о драке с гибелью спецназовца завершено
Расследование уголовного дела о массовой драке с гибелью бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Московской области завершено.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
Спецпредставитель президента заявил о вреде конфликта вокруг Nginx
Разбирательство в отношении компании Nginx несет гигантский вред ИТ-рынку и его развитию, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Автоспорт
Бинотто: Джовинацци может стать пилотом «Феррари»
Общество
К смерти Лужкова могла привести ошибка врачей
В смерти бывшего мэра Москвы Юрий Лужкова ключевую роль могла сыграть ошибка врачей немецкой клиники, где экс-градоначальник проходил плановое лечение, заявил журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Футбол
Неймар вновь подал иск к «Барселоне» и требует 3,5 млн евро
Форвард «ПСЖ» Неймар подал еще один иск к «Барселоне».
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе
В сообщении указывается, что провокацию совместно готовят лидеры террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (коалиция боевиков, которую возглавляют террористы из запрещенной в России «Джабха ан-Нусры») и члены организации «Белые каски».
Политика
Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.