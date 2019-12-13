Политика

РБКРБКДжонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News. Как уточняет Би-би-си, Джонсон был переизбран в своем округе Аксбридж и Южный Райслип.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин

Известия06:45

Триумф под знаменем Brexit. Джонсон уверенно победил, но испытания только начинаются

ТАСС04:19

Консерваторы получили абсолютное большинство на выборах в Британии

Газета.Ru05:28

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

RT на русском04:21

Триумф Бориса Джонсона: история ведет желающих, а остальных — тащит

РИА Новости08:48

Борис Джонсон одержал победу на британских выборах. Что важно знать

РБК06:01

Борис Джонсон переизбран членом парламента

Интерфаксвчера в 23:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:14, Ашберн

Борис Джонсон хоронит Европейский союз

Вести.UZ08:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Moi-portal.ru 04:40
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 06:00
Политика

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра.
Взгляд.ру 09:03
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Общество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ

Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
РИА Новости 09:00
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" непохожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Происшествия

Пожар на складе в Москве потушен

Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
RT на русском 08:04
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

Lenta.ru 07:37
Общество

Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

Дождь вчера в 03:01
Происшествия

Россиянка подселила гастарбайтеров в комнату к своим детям

Lenta.ru 09:09
Киберспорт

Лучшие игры года назвали на The Game Awards 2019

Церемония награждения лучших игр уходящего года The Game Awards 2019 прошла в ночь на пятницу, 13 декабря.
Телеканал 360° 06:17
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Известия 09:08
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Хоккей

Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»

Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Российская газета 02:20
Происшествия

В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
РИА Новости 06:34
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
РИА Новости 06:51
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor вчера в 06:23
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита крымской делегации в Белград

МИД Украины вызвал сербского посла Светлану Кошутич для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
RT на русском вчера в 01:47
Кино

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Комсомольская правда 04:55
Шоу-бизнес

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
REGNUM 03:32
Игры

Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения

Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
МонаВиста 05:27
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:36
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Стрельцов»

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Стрельцов» режиссёра Ильи Учителя.
News.ru 06:38
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК вчера в 14:41
Общество

Ошеломляющая Мелания Трамп в белом появилась на рождественском балу

Мелания Трамп появилась на балу конгресса в Белом доме. Первая леди США сопровождала супруга, Дональда Трампа.
Газета Metro 06:09
Интернет

«Яндекс» выступил в поддержку Nginx

Mail.ru Group также выступила в поддержку культуры открытого кода и людей, которые инвестируют время и силы в развитие этого направления.
Коммерсантъ 06:38
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное