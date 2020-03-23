Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принимая решение о проведении Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году, нужно думать, в первую очередь, о спортсменах. При этом политик не исключил возможность переноса даты предстоящей Олимпиады.

Премьер Японии не исключил перенос Олимпийских игр на другие даты

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