Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаПремьер Японии не исключил перенос Олимпийских игр на другие даты

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принимая решение о проведении Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году, нужно думать, в первую очередь, о спортсменах. При этом политик не исключил возможность переноса даты предстоящей Олимпиады.
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Премьер-министр Японии Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

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