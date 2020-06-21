Политика

Народные новостиНародные новостиПремьер-министр Японии намерен изменить Конституцию страны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца срока пребывания на должности намерен провести референдум относительно внесения изменений в Конституцию страны, сообщил японский телеканал NHK.
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Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии

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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
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Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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