Политика
Московский КомсомолецПремьер-министр Японии отказался ехать на парад Победы в Москву
Глава правительства Японии Синдзо Абэ отказался посетить парад Победы в Москве 24 июня. По словам советника департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма, такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом заявил в пятницу советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.ТАСС02:06
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