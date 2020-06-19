Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом заявил в пятницу советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.

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Глава правительства Японии Синдзо Абэ отказался посетить парад Победы в Москве 24 июня. По словам советника департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма, такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Японии отказался ехать на парад Победы в Москву

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