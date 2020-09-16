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Экономика сегодня

Премьер-министр Японии принял отставку всех членов правительства

Члены японского правительства в полном составе ушли в отставку. Заявления об уходе от всех членов своего кабинета принял премьер-министр страны Синдзо Абэ, сообщает местное информационное агентство Киодо.В источнике
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 16 сентября

Интерфакс01:01
РБК

Кабмин Японии ушел в отставку перед инаугурацией нового премьера

РБК21:33
Lenta.ru

Правительство Японии ушло в отставку

Lenta.ru21:01
RT на русском

Правительство Японии ушло в отставку

RT на русском20:35
РИА Новости

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РИА Новости20:28
ТАСС

Правительство Синдзо Абэ ушло в отставку

ТАСС20:26
Взгляд.ру

Отвечающий за связи с Россией министр Японии сохранил свой пост

Взгляд.рувчера в 08:54

Пушков раскритиковал слова Трампа о намерении устранить Асада

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который признался, что планировал устранить главу САР Башара Асада.
Аргументы и Факты23:44
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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