Премьер-министр Японии принял отставку всех членов правительства
Смотрите также
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
В Сирии рухнул американский военный вертолет
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
В сети появились фотографии салона российского электрокара Zetta
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма
Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам
Тарзан официально признался в измене
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет
В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок
При ракетном ударе по югу Израиля пострадали шесть человек
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Сугу
Брат Синдзо Абэ станет главой Минобороны Японии
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»
Apple представила новые модели умных часов
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Сугу
В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию
Названы пять важных изменений в ПДД
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа
Члены японского правительства в полном составе ушли в отставку. Заявления об уходе от всех членов своего кабинета принял премьер-министр страны Синдзо Абэ, сообщает местное информационное агентство Киодо.В источнике
Подробнее о событии