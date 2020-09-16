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Экономика сегодня

Премьер-министр Японии принял отставку всех членов правительства

Члены японского правительства в полном составе ушли в отставку. Заявления об уходе от всех членов своего кабинета принял премьер-министр страны Синдзо Абэ, сообщает местное информационное агентство Киодо.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Японии сформировали новое правительство

РИА Новости03:11
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 16 сентября

Интерфакс01:01
ТАСС

Правительство Синдзо Абэ ушло в отставку

ТАСС20:26
ИА Красная Весна

В Японии сменится состав правительства: грядет инаугурация нового премьера

ИА Красная Весна21:52
Коммерсантъ

Правительство Японии ушло в отставку

Коммерсантъ20:41
RT на русском

Правительство Японии ушло в отставку

RT на русском20:35
Lenta.ru

Правительство Японии ушло в отставку

Lenta.ru21:01

Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

Представитель Mail.ru Group (владеет крупнейшими российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», несколькими мессенджерами и игровым подразделением) не стал комментировать, есть ли у компании разработки по направлениям, которым государство намерено выделять гранты.
РБК04:01

Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Apple обновила iOS до 14 версии

Apple в iOS 14 будет включать новую функцию под названием «Библиотека приложений», которая автоматически организует приложения на главном экране, поэтому вам не придется пролистывать несколько страниц, чтобы найти то, что вы ищете.
NewInform03:56
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Торгцентрам не хватает магазинов

Девелоперы массово переносят открытия торгцентров: в этом году в России не будут введены 30–40% от общего объема заявленного предложения (около 2 млн кв. м), свидетельствуют данные Knight Frank.
Коммерсантъ18:05

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
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