Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку по требованию граждан
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Глава Кабмина Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что подает в отставку по требованию жителей республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.В источнике
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