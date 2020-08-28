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Газета.Ru
Газета.Ru

Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку по требованию граждан

Глава Кабмина Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что подает в отставку по требованию жителей республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.В источнике
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Коммерсантъ

Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку после протестов

Коммерсантъ15:22
РБК

Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов

РБК15:18
ТАСС

Глава кабмина Южной Осетии уходит в отставку на фоне протестов

ТАСС14:19
Газета.Ru

Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку по требованию граждан

Газета.Ru14:41
RT на русском

Председатель правительства Южной Осетии объявил об отставке

RT на русском14:36
Известия

Глава кабмина Южной Осетии объявил об уходе в отставку из-за протестов

Известия14:21
РИА Новости

Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов

РИА Новости14:46

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

В базе содержится следующая информация: адрес проживания владельца карты, его контактные данные, ФИО, первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок, до которого она действует, наименование платежной системы, название выпустившего карту банка.
Evo-rus.com04:01
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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