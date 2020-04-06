Коронавирус

ФАНФАНПремьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.
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Источник: Джонсона подключат к ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона экстренно госпитализировали, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии. "Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", — уточнил собеседник агентства.
РИА Новостивчера в 17:05

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Источник сообщил о подготовке Джонсона к искусственной вентиляции лёгких

RT на русскомвчера в 17:51

Медики переведут Джонсона на искусственную вентиляцию легких из-за COVID-2019

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РИА «Новости»: премьер-министра Британии подключат к аппарату ИВЛ

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РИА Новостивчера в 17:05

Премьер-министра Великобритании подключают к аппарату ИВЛ

Фонтанка.Рувчера в 17:40
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Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

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ТАСС вчера в 07:23
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Глава РФПИ: новая сделка ОПЕК+ ближе, чем думают многие

Достижение новой сделки ОПЕК+ гораздо ближе, чем считают многие, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии заседания ОПЕК+, которое должно состояться 9 апреля.
Вестник Кавказа 00:59
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RT на русском 01:40
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Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?

Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
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Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

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Мексика решила использовать часть нефти с экспорта на внутреннем рынке

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REGNUM 00:26
Общество

Новые запреты ввели для жителей Ростовской области с 5 апреля

Правительство Ростовской области в воскресенье, 5 апреля, опубликовало постановление, которое вводит новые ограничительные мероприятия в регионе для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 10:44
Общество

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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РИА Новости вчера в 21:00
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Resident Evil 8 выйдет в 2021 году

Релиз Resident Evil 8 запланирован на 2021 год.
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Опубликовано видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Взгляд.ру вчера в 03:19
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Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
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Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru вчера в 20:05
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
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У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

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Интерфакс вчера в 22:47
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В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК вчера в 21:16
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Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
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Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

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Появились первые фото нового Lada Largus FL

В конце января «АвтоВАЗ» собрал пробную партию LADA Largus FL с новым интерьером и внешностью в «Х-стиле».
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Основной способ передачи коронавируса назвал Роспотребнадзор

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Общество

Прибывающих в Приангарье из Москвы и Петербурга изолируют

Главный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных подписал постановление об обязательной изоляции граждан, прибывающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
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Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
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Авто

Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

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Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ 04 апреля в 08:33
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