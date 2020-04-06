Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона экстренно госпитализировали, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии. "Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", — уточнил собеседник агентства.

с чего всё началось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

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